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1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 5 ayda 1,1 milyar lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarla 5 ayda 1,1 milyar lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

11 Haziran 2019 Salı 11:24
1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda, yılın ilk 5 ayında 1,1 milyar liralık kaçakçılık engellendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gümrük muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere silah, mühimmat, tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmadı.

Ulusal ve uluslararası eğitim programına tabi tutularak mesleki becerileri üst seviyeye taşınan gümrük muhafaza ekipleri, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1 milyar 108 milyon lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkardı.

Söz konusu operasyonlarda 530 milyon 508 bin lira değerinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra, 125 bin lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde 342 milyon 258 bin lira değerinde uyuşturucu maddeye el konulmuştu.

Sigara kaçakçılarına darbe

Öte yandan, uyuşturucu madde, silah-mühimmat, tarihi eser gibi stratejik öneme haiz ürünlerin yanında tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve canlı hayvanlar gibi çeşitli ticari eşyalar da ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince ülkenin ekonomik refahının sağlanması, haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük öneme sahip ticari eşya yakalamalarıyla bu dönemde 577 milyon 236 bin liralık kaçakçılık engellendi.

Ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında sigara ve tütün mamulleri geldi. Sigara kaçakçılığıyla aktif mücadele eden ekipler tarafından, 5 ayda 6 milyon paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak
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