Ekonomi uzmanları Erdoğan'ın mesajlarını yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem vurgusu piyasa göstergelerine olumlu yansırken, uzmanlar Erdoğan'ın istikrara vurgu yapan mesajlarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Bloomberg HT yayınına katılan uzmanlar söz konusu açıklamaları şöyle değerlendirdi:

Prof. Dr. Aslanoğlu: Para politikasının öngörülebilirliği açısından en üst düzey mesajlar geldi

Piyasadaki reaksiyon genel olarak nasıl algılandığını da gösteriyor. Son gelen tüm mesajlarda ortak bir nokta var. Öncelikle enflasyonla ilgili fiyat istikrarı ile ilgili bir vurgu yapılıyor. Bu aslında para politikasına ve orada beklentileri karşılayacak bir adımın olma ihtimaline işaret ediyor. Uzun zamandır Türkiye’de para politikası öngörülebilirliği açısından bir miktar daha kapıyı açan bir açıklama ve en üst düzeyde net verilmesi durumu var.

Bu da piyasada karşılık görmüş duruyor. Ekonomide herhangi bir yatırım ve tüketim kararında birçok parametreyi açıklayıcı alırız ama onun içine beklentileri katarız. Bir yatırım kararında faiz ne olursa olsun işin içindeki beklenti de o kadar önemlidir. Şimdi o kanal açılarak fiyatların içine giriyor gibi gözüküyor. Önemli bir kredi açılıyor gibi ekonomi politikalarına, uygulama tarafına daha çok bakacağız ama şu vurgu önemliydi; enflasyon ve cari açık yaratmayan bir büyüme vurgusu yani öncelikle fiyat, finansal istikrar ve makro dengeyi çözmek. Bu yolda gidersek daha çok öngörülebilir ve daha az kırılgan bir Türkiye ekonomisi olabilir.

Eraslan: Piyasalar ciddi bir kredi açtı

Türkiye Sermaye Piyasalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Erdoğan'ın TCMB Başkanı ve yeni bakanın yanında olacağı mesajına piyasaların ciddi kredi açtığını söyledi.

Eraslan, "Cumhurbaşkanı 'yeni Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanının her adımında yanındayız' dedi. Bu çok büyük bir siyasi destek unsuruydu. Diğer yapılan açıklamalar ile birleştirdiğimizde piyasalar bu işe çok ciddi bir şekilde kredi açtı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yardımcı: Kurdaki ana trend aşağıda olacaktır

Muya Danışmanlık Kurucusu Murat Yardımcı bundan sonraki kurdaki hareketlerin ufak düzeltmeler şeklinde yukarı olacağını ama ana trendin aşağı olacağını belirtti.

Yardımcı, "Bu sene Temmuz sonuna kadar 6,85-6,90 aralığındaydık ve esas maliyetlerin burada olduğu düşünülürse, yaklaşık swap maliyetinden 10 kuruşa denk geliyor. Demek ki 6,90’dan aldıysanız, şuan maliyetiniz 7,30-7,40 aralığında. Bence deneyeceğimiz ilk hedefimiz 7,30-7,50 olacaktır." ifadelerini kullandı.