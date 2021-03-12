Ekmek alamıyorum diyen kadının olay fotoğrafları

Türkiye ekonomisi hakkında dünyanın en saygın kuruluşları tarafından olumlu açıklamalar geliyor, büyüme oranları tek tek yukarı yönde revize ediliyor. Muhalefet ise, sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden yalanlar pompalıyor.

Evime ekmek, süt alamıyorum diyen kadının olay fotoğrafları



🔹CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda yaşadığı ekonomik zorlukları "Torunuma süt alamıyorum" diye anlatan CHP'li Yıldız Bacıoğlu'nun alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. pic.twitter.com/GV93WwaFR0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 12, 2021

CHP'NİN SON YALANI PATLADI

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.

Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı.

Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü.