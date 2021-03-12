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Ekmek alamıyorum diyen kadının olay fotoğrafları

CHP tarafından yoksul emekli olarak kürsüye çıkartılan ve evine ekmek alamadığı söylenen kadının alkol sofralarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye ekonomisi hakkında dünyanın en saygın kuruluşları tarafından olumlu açıklamalar geliyor, büyüme oranları tek tek yukarı yönde revize ediliyor. Muhalefet ise, sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden yalanlar pompalıyor.

CHP'NİN SON YALANI PATLADI

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.

Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı.

Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü.

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