Ekmeğe zam geldi! Zamlı fiyattan satış başladı!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıklamıştı.

Bugünden itibaren ekmeğe zam geldi

Sakarya'dan simite ve ekmeğe zam haberi geldi. Buna göre, 250 gram ekmeğin fiyatı 5 Lira'dan 7.5 Lira'ya yükseldi. 6 Lira olan Simit ise 7.5 Liraya çıktı.

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran'da onaylanmıştı.

Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

Uşak'ta fırıncıların artan maliyeti gerekçe göstererek zam talebinde bulunması sonrasında 'Ekmek Fiyatı Belirleme Komisyonu' yeni fiyatı belirledi.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyonun kararıyla, 210 gram ekmeğin 5 liradan satıldığı kentte ekmek gramajı 250 grama fiyatı da 7.5 liraya yükseltildi.