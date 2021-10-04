Ekim'de kira artışı en fazla %16.42

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek.

İşte kiraya göre fiyat artışları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Kira artış oranı 16.42 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül'de TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %16,42

Zam bedeli: 164 lira

Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

Kiraya göre artış oranları

- Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira

- Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira

- Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira

- Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira

- Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira

- Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira