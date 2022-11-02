Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

İTO tarafından Ekim 2022 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 160’ının perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 69 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında giyim harcamaları kadın giyimi harcamaları alt grubunda yer alan kazak yüzde 55,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 52,82 ile salatalık, yüzde 42,00 ile kabak, kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40,48 ile çorap, erkek giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 38,97 ile palto, yüzde 34,41 ile pardösü ve gıda harcamaları grubundan yüzde 32,67 ile domates fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Lahana yüzde 12,76 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan lahana fiyatı yüzde 12,76 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 9,91 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 9,90 ile limon, aynı gruptan yüzde 7,93 ile elma, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 3,67 ile oturma odası takımı, gıda harcamaları grubundan yüzde 2,09 ile sosis olarak belirlendi.

Ekim ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: