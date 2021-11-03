Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, 2021 yılı ekim ayında toplam 15 terör eyleminin engellendiğini duyurarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı eline silah almış hiç kimse, bunun bedelini ödemekten kurtulamayacaktır" dedi.