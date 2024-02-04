Ek zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’da bakan yardımcıları, SGK ve İŞKUR birim müdürlerinin yer aldığı istişare toplantısına katıldı.

Bakan Işıkhan, maaş zammı sonrasında oluşan aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat’ta ödeneceğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 85 milyon vatandaşın güvencesi, umudu ve geleceğinin teminatı olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, “Sosyal güvenlik noktasında vatandaşlarımızı koruma altına alan, çalışma hayatında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrasında ise eş ve çocuklarını koruma altına alan büyük bir şemsiyedir” diye konuştu.