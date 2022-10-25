İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Ehliyet yenileme ücretleri



Yapılan açıklamada, Ehliyet değiştirme ücretinin 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 TL olarak güncel tarifeyle aynı şekilde devam edeceği belirtildi.