Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de düzenlenen ehliyet sınavına katılacak öğrenciler listesindeki isimlerin yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sınav günü operasyon düzenleyen ekipler, 18'i yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramasında kıyafetler içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile 4 araçta yapılan aramada çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile 5 yabancı uyruklu ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 13 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Mersin'de de bir kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan kişi gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.M. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada kişinin üzerindeki korse içine gizlenmiş taşınabilir modem, telefon düzeneği, yaka düğmesi içine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü.