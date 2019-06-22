YÖK'ten üniversite adaylarına 'dijital kariyer rehberliği' hizmeti

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan ve ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyon 162 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı haline geldi

Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunmasına yardım amacıyla oluşturulan YÖK Atlas'a ait 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemi istatistikleri incelendiğinde, hem adaylar hem de rehberler için vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor.

Tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısı 4 milyon 287 bine ulaştı.

2019 tercih döneminde iki yeni modül

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.

"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

Adaylar talep etti, YÖK Tercih Listesi'ni ekledi

YÖK Atlas'ı sıklıkla kullanan üniversite adaylarının talepleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan "Tercih Listesi" modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından sisteme dahil edildi.

YÖK Atlas kullanıcıları, "Tercih Modülü" sayesinde basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih" listelerine ekleyebilecekler.

Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler.

Hukuk fakülteleri örneği

YÖK Atlas programına yeni eklenen Meslek Atlası modülünde hukuk fakültelerine ilişkin 2018 verileri şu şekilde yer alıyor:

"Hukuk fakültelerine yerleşenlerin puan ortalamaları (Y-EA) incelendiğinde, devlet üniversitelerindeki hukuk fakülteleri ile vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri arasında yaklaşık 50 puan fark göze çarpıyor. Yerleşenlerin başarı sıraları değerlendirildiğinde, devlet üniversitelerindeki hukuk fakültelerine en son yerleşen adayın 42 bininci, vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine en son yerleşen adayın 189 bininci olduğu görülüyor. Hukuk fakültelerine yerleşenlerin hangi coğrafi bölgelerde ikamet ettikleri dikkate alındığında, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri ilk iki sırada yer alıyor. Hukuk fakültelerine en az aday yerleşen bölgenin bin 82 kişi ile Doğu Anadolu Bölgesi olduğu ortaya çıkıyor. Hukuk fakültelerine İstanbul'dan 2 bin 380, Ankara'dan bin 819 kişi yerleşirken, Ardahan ve Tunceli'den sadece 9'ar kişi yerleştiği gözlemleniyor. Hukuk fakültelerine yerleşen her 100 kişiden 45'i, lise mezuniyeti sonrası girdikleri ilk YKS'de yerleşirken, 100 kişi içinde 9'u ise bir üniversiteyi bitirdikten sonra yeniden YKS'ye girerek hukuk fakülteli oldu.

Hukuk kontenjanları tercih formlarında toplamda 382 bin 165 kez tercih edilmiş. Kontenjana oranlandığında 2018'de Türkiye'de bir hukuk kontenjanına 23 kişi talip olmuş. Devlet hukuk kontenjanında bu oran 31 kişi, vakıflarda ve KKTC üniversitelerinde ise yaklaşık 12 kişi.

Hukuk fakültelerine yerleşenlerin tercih formları incelendiğinde, tercihlerin yüzde 74,6'sının hukuk mesleğine odaklandığı görülüyor.

Hukuk fakültelerine yerleşenlerin hukuk mesleğine alternatif olarak, sırayla Psikoloji (yüzde 4,3) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (yüzde 2,7), Diş Hekimliği ( yüzde1,9) tercihlerine yer verdiği dikkati çekiyor."