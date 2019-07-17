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YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

Prof.Dr.Halis AYGÜN@halis_aygun

 · 

12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor.

Prof.Dr.Halis AYGÜN@halis_aygun

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/  sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim.

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Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

435 kişi bunun hakkında konuşuyor

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. 

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." 

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Bir soru iptal

Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. 

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir." 

Anahtar Kelimeler:
YKSÖSYM
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