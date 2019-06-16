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YKS'de matematik testinden bir soru iptal

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.

YKS'de matematik testinden bir soru iptal

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 23:10
YKS'de matematik testinden bir soru iptal
Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi. 

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayınız>>

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDTsoru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak. 

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