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YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) 1'inci oturum Temel Yeterlilik (TYT) ile 16 Haziran'daki 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek. 

Soruların cevaplarını inceleme imkanı

Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek. 

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek. 

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Anahtar Kelimeler:
YKSÜniversiteSınavÖSYM
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