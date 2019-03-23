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YDS'ye gireceklere saat uyarısı

ÖSYM, pazar günü yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na gireceklerin, saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerektiğini duyurdu.

YDS'ye gireceklere saat uyarısı

ÖSYM, pazar günü yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na gireceklerin, saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerektiğini duyurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 10:38
YDS'ye gireceklere saat uyarısı

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) gireceklerin, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2019-YDS/1'in 24 Mart Pazar günü uygulanacağı hatırlatıldı.

Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulanan açıklamada, adayın sınava girebilmesi için giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartların, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartının, kimlik belgesi olarak kabul edileceği belirtildi.

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YDS
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