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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarının sınava giriş belgeleri yayınlandı.

YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarının sınava giriş belgeleri yayınlandı.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
15 Mart 2019 Cuma 11:56
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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Mart Pazar günü düzenlenecek 2019-YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesine, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Anahtar Kelimeler:
YDSYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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