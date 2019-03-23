Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

2019-TUS ile 2019- STS Tıp Doktorluğu cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

2019-TUS ile 2019- STS Tıp Doktorluğu cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 10:40
TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde 24 Şubat'ta uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinde 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Tus-Sts Cevap KağıtlarıÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi
YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi
YDS'ye gireceklere saat uyarısı
YDS'ye gireceklere saat uyarısı
Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji eğitimi fırsatı
Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji eğitimi fırsatı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim