'Türkiye kendi gücüyle eğitim kalitesini yüksek bir noktaya getirecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalova'da Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak illeri ziyaret edip eğitimle ilgili daha iyi çalışmaları hayata geçirebilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Yalova'da eğitimi geliştirmek için bir arada olduklarını belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne türlü tedbirler alınabilir; bunun üç yıllık bir projeksiyonunu ortaya koyduk. Bir vizyon belgesi çıktı ortaya. Türkiye, ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net bir şekilde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Selçuk, eğitim sisteminin gelişmesine yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini aktardı.

Bilimin, aklın, yöntemin gücünü kullandıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bu olmadığında sadece iyi niyetle ya da bazı temennilerle bir eğitim sisteminin dönüşmesi mümkün değil. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor, çeşitli stratejileri uygulamaktan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumunun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitim kalitesini çok daha yüksek bir noktaya getirecek. Hayırseverlik maalesef Türkiye'de çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz, herkese kısmet olmaz, bu bir nasip işidir, bir kısmet, bir gönül işidir. O yüzden şu ana kadar Yalova'mıza eğitim sisteminin kalitesi için katkıda bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

"Türkiye küresel rekabet içinde olması gereken bir ülke"

Türkiye'de eğitime bağış yapmış hayırseverleri toplama ve Ankara'ya davet etme gibi bir projeleri olduğunu dile getiren Selçuk, karşılık beklemeden iyilik yapmanın iltifat edilmesi gereken bir olay olduğunu belirtti.

Yalova'da eğitimin daha iyi olabilmesi tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Yalova var olan ile tatmin olmamalı. Yalova çok daha büyük mesafeler alabilecek bir potansiyele sahip. Burayı bir uydu kent gibi düşünmek değil, burayı çok özel dünya çapında tanınan belirli bir iki konuda Türkiye'ye de öncülük eden bir yer haline getirmek mümkün. Bu neyle olur? Bu insan kalitesiyle olur, eğitimle olur. Eğitim konusunda da biliyorum genel olarak olumlu bir tablo var Yalova'da fakat benim için bu çok olumlu değil. Yalova, Türkiye'nin başka şehirlerine göre iyi olabilir ama benim için Yalova, New York'a göre nerede, Paris'e göre nerede, Londra'ya göre nerede? Benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içinde olması gereken bir ülke, yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız çok mümkün değil. Ben bu yarışta hep beraber çocuklarımızın geleceği için emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından Yalova'da eğitime katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdi. İş insanı Orbay Tuna tarafından yaptırılacak spor lisesinin protokolünü de imzaladı.

Selçuk, toplantı öncesinde Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'ndeki Kardelen İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Selçuk, okuldaki sanat, beceri atölyesini gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmen ve idarecilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.