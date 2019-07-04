Türkiye Birincisi Başarıyı, Öğretmenler Tercih Sürecini Anlattı

2019 Liselere Giriş Sınavı’nda Hatice Rana Yamaç 500 tam puan ile Türkiye Birincisi oldu. Sınavda elde ettiği başarıya hiçbir ek özel derse ihtiyaç duymadan ulaştığını anlatan Yamaç, birinciliği düzen, disiplin, süreklilik ve gayrete borçlu olduğunu söyledi. 2019 yılında Türkiye 1’incisi çıkaran ve 90 öğrencisini nitelikli okullara yerleştiren bir eğitim kurumu olan Biltek Okulları’nın rehberlik birimi ise tercih döneminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı.



Türkiye’de binlerce aile ve öğrenci LGS sınavları sonrasında kendileri için en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Çocuklarının geleceği için en doğru kararı veremeye gayret eden veliler ve sınava giren binlerce öğrenci ise tercih yapma konusunda oldukça kaygılı bir süreçten geçiyor. Üniversiteye ve iş hayatına adım atmadan önceki en önemli adımlardan biri olan lise eğitimi için yerleştirmeler artık ağırlıklı olarak mahalli bazlı gerçekleştiriliyor olsa da eğitim kalitesi ve sunduğu olanaklarla dikkat çeken birçok özel eğitim kurumu da seçenekler arasında.



LGS’de bu yıl da Türkiye 1’incisi çıkaran Biltek Okulları, en az bir alanda tam puan elde eden 200’ün üzerinde öğrencisiyle, gerek eğitim kalitesi, gerekse akademik başarısıyla en dikkat çeken eğitim kurumlarından biri oldu. Okulun Ankara kampüsünde eğitim gören ve 500 tam puan ile Türkiye 1’inciliğine ismini yazdıran Hatice Rana Yamaç seneye sınava girecek olanlar için hangi yöntemle çalıştığını anlatırken, Biltek Okulları Rehberlik Birimi ise dikkat edilmesi gereken püf noktaları zorlu tercih dönemindeki öğrenci ve veliler için değerlendirdi.



HATİCE RANA'NIN BAŞARI SIRRI: “GAYRET + İLAHİ YARDIM = BAŞARI”



“Ders çalışırken okulun verdiği ödevler ve okuldaki öğretmenlerimin önerileri dışında herhangi bir çalışma tarzı veya özel derse ihtiyaç duymadım.” diyerek sözlerine başlayan Türkiye 1’incisi Hatice Rana Yamaç, “Başarı için gayret önemlidir. Düzenli, disiplinli ve sürekli çalışmak mutlaka istenen hedefe ulaştıracaktır. Ben de başarımı bu ölçülere uymaya borçluyum. Ayrıca derste öğretmenlerimi olabildiğince dikkatli dinlemeye ve verilen ödevleri aksatmadan yapmaya özen gösterdim.” dedi. Başarının yalnızca akademik ya da sınav başarısı olmadığını belirten Yamaç, “Manevi yönümü geliştirmeye, aileme evde yardım etmeye ve birlikte vakit geçirmeye özen gösterdim. Tüm bunların yanında öğretmenlerimin ve ailemin desteğini her zaman yanımda hissettim. Hayat sadece sınav değildir. Bu gerçek, sınav stresimi yenmemde çok işime yaradı. Sınava, akademik olarak hazırlandığım gibi manen de hazırlanmamda rehberlik ettikleri için öğretmenlerime teşekkür ederim.” diye konuştu.

“TERCİHLERDE NASIL BİR YOL İZLENMELİ?”



2019-2020 öğretim yılı için ortaöğretim kurumlarına 01-12 Temmuz tarihleri arasında tercih yapılacak. İlk tercih sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak. Biltek Okulları Rehberlik Birimi tercih dönemiyle alakalı püf noktaları iletirken, “Merkezi sistemle öğrenci alan bölümleri tercih ederken öğrencinin ilgi ve yetenekleri mutlaka dikkate alınmalı. Öğrencinin bireysel ve grup rehberliğinde değerlendirilen davranışlarına uygun, kariyer tercihi ve yetenekleri doğrultusunda başarılı olabileceği bölümler tercih edilmeli. Yerel yerleştirme kriterlerinde geçen yıla gören değişiklikler yapıldı. Bu yıl ikamet, okul başarı puanı ve devam kriterleri var. Ayrıca boş kontenjanlarda göz önünde bulundurularak 2 defa nakil işlemi gerçekleştirilebiliyor. 1’inci nakil dönemi 29 Temmuz-02 Ağustos, 2’inci nakil dönemi 05-08 Ağustos” açıklamasında bulundu.



Eğitim kurumunun eğitime yaklaşımı kadar fiziki imkanlarının da önemine dikkat çeken rehberlik birimi, “Tercih yapılırken okulun olanakları göz önünde bulundurulmalı. Merkezi sistemle öğrenci alan okulların bulundukları yerleşim yeri, pansiyon durumu, ulaşım imkanları gibi önemli noktalar dikkate alınmalı. Birkaç puan yüksek olduğu için ulaşımı çok zor olan okulları tercih etmek yerine birkaç puan düşük de olsa eve yakın, kolay ulaşım imkânı olan okullar tercih edilmelidir. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile tercih yapılmaması durumunda merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmamaktadır.” diyerek sistemsel zorunlulukların ve okula adaptasyon bakımından ulaşım kolaylığının altını çizdi.