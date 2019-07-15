Türk-Rus üniversiteleri iş birliğine gidiyor

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu çatısı altında ortak bilim ve eğitim çalışmaları yapıldı.

St. Petersburg yönetim binasında Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 5. toplantısı çerçevesinde yapılan Bilim ve Eğitim Komitesi toplantısına Türk ve Rus üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Toplantı sonunda iki ülkenin üniversiteleri aralarında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Bilim ve Eğitim Komitesi Türk Kanadı Eş Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk ve Rus üniversiteleri arasındaki iş birliğine çok önem verdiğini söyledi.

Türkiye'de yüksek öğretim sisteminde büyük bir değişim yaşandığını belirten İbiş, "Türkiye'de yüksek öğretimde eski, tutucu, kapalı sistem daha açık sisteme doğru dönüşüm gösteriyor. Bu yüzden ortaklıklar, iş birlikleri, değişiklikler, hareketlilik kavramları önem kazanıyor." dedi.

İbiş, Türk eğitim sistemindeki gelişmeleri ve çalışmaları Rusya'ya da taşıma amacında olduklarının altını çizerek, gelecekte Türk-Rus üniversitesinin kurulmasını da umduğunu ifade etti.

Bilim ve Eğitim Komitesi Rus Kanadı Eş Başkanı, Güney Federal Üniversitesi Rektörü İnna Şevçenko da Türk üniversiteleriyle sadece öğrenci değişim programlarında değil, sanayi sektöründen enformasyon alanına kadar bütün alanlarda çalışmak istediklerini dile getirdi.

Rus üniversitelerinin yabancı öğrenci konularında oldukça deneyimli olduğuna dikkati çeken Şevçenko, "Rusya'nın yabancı öğrenci konusundaki tecrübesini Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.