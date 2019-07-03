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TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okulları devraldı.

TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okulları devraldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulları devraldı. 

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin ve TMV Afrika Bölge Koordinatörlüğü Uzman Yardımcısı Bilal Yıldırım’dan oluşan heyet, örgütün Harar şehrinde "Rainbow Derneği" adıyla kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği kampüsü teslim aldı. 

Etiyopya Sivil Toplum Kuruluşları Ajansının himayesinde bulunan ve terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TMV’ye devrine karar verilen okullara çok sayıda yerel ve federal yetkilinin nezaretinde girildi.

Halka okulun satılacağı, çalışanlara da işten çıkarılacakları şeklinde bilgilendirme yapan FETÖ’cü yöneticilerin, teslimden önce okulları terk ettiği anlaşıldı. 

TMV heyeti, halk temsilcileri ve çalışanlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği binaların yanı sıra henüz faaliyete geçmemiş bir de hastane binası bulunuyor.

"2 yıllık çalışmanın sonucunda alındı"

AA muhabirine sürece ilişkin değerlendirmede bulunan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu okulları almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Etiyopya’da ilk teslim alınan okulların Harar’daki okullar olduğunu ifade eden Demirli, diğer şehirlerdeki okulların teslimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. 

Vakfın 33 ülkede, 272 okulu, Afrika’da ise 20 ülkede 127 okulu bulunduğunu dile getiren Demirli, Etiyopya’nın Türkiye için büyük önem arz ettiğini, bu nedenle gelişmenin onur verici olduğunu belirtti. 

Demirli, "Okulun öncelikle Etiyopya ve Hararlılara daha sonra da iki ülke halkının birbirini daha iyi tanımasına vesile olmasını umuyoruz." dedi. 

Okul sayesinde var olan tarihi bağların daha da kuvvetleneceğini ifade eden Demirli, şehirde restore edilen Osmanlı Konsolosluğu binasının kültür merkezi olarak işlev göreceğini dile getirdi. 

6 FETÖ okulu daha var

FETÖ’nün Harar’daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor. 

Öte yandan, eski FETÖ okulu çalışanlarının, geçen yıl vergi kaçakçılığı ve yardım paralarındaki yolsuzluk üzerine okul yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin federal polis soruşturması da halen devam ediyor. 

AA’nın geçen yıl ele geçirdiği ve yayınladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017 yılında ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı. 

Devri engellemek için 2017’de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ’cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmayan öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı. 

Etiyopya medyasında, okulları "Alman yatırımcılara" devrettiği şeklinde propaganda yapan FETÖ, geçen yıl Almanya’da kendisine bağlı bir kurum üzerinden Etiyopya’daki okullar için verdiği iş ilanıyla kendi yalanını açığa çıkarmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaFETÖ
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