'Siber tehditlerle mücadele timi' çocukları bilgilendiriyor

Van'da polis ve psikologlardan oluşturulan "siber tehditlerle mücadele timi", çocukları sanal dünyanın tehlikelerine karşı korumaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan özel ekip, Van'daki okullarda öğrenci ve öğretmenleri, sanal tehditler konusunda bilgilendiriyor.

Kent genelinde 116 okulda 22 bin öğrenci ile 800 öğretmene, çocukların kötü alışkanlıklardan ve suç oluşumlarından nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgi veren ekip, ayrıca internet kafe ve oyun salonlarında da denetimlerde bulunuyor.

"Öğrencilerle birebir iletişim kuruluyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Toplum Destekli Şube Müdürü Selçuk Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sanal tehditlerden kaynaklı mağduriyet yaşamaması için özel bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Hedef kitlelerinin öğrenciler, rehber öğretmenler ve aileler olduğunu dile getiren Sungur, "Öğrencilerle birebir iletişim kurup, suçun işlenmesine neden olan sosyal zemini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Çocuklara, mağduriyet yaşamaması için ve yaşamışsa bu konuda yardımcı olup, onların normalleşme sürecine katkı sağlıyoruz. Ekibimiz ağırlıklı olarak çocukların kendilerine yönelik tehditlerden nasıl korunabileceğini ve mağdur olacak durumdaysa kendini nasıl koruması gerektiğini anlatmaya çalışıyor." dedi.

Sadece suç merkezli bilgilendirme yapmadıklarını ifade eden Sungur, şöyle konuştu:

"Burada internet ortamında suça karışmış ya da mağduriyet yaşayabilecek çocukların tespit edilmesi bizim için çok önemli. Siber suçlar yönünden tespit edecek mekanizmalarımız var ama biz polisler olarak şunu tespit ettik, aile ve özellikle okullarda rehber öğretmenler bizim için çok önemli kılavuzlar. Çocuklardaki ani değişim, farklı davranışlar ya da bazı emareler konusunda tespit ya da gözlemleri olabilir. Bunlarla bize ulaşılırsa dolaylı olarak bu çocukların yanlış bir ortamda suça meyilli olup olmamalarına ilişkin ya da mağduriyet yaşamaları ihtimalini değerlendirerek, analiz yapabiliyoruz."

"İnternette yanlış yola girme ihtimali olan 13 çocuk tespit ettik"

Yapılan çalışmalar sonrasında çocuklardan ciddi anlamda geri dönüşler aldıklarını dile getiren Sungur, "Şimdiye kadar çalışmalarda internette yanlış yola girme ihtimali olan 13 çocuk tespit ettik. Bunlarla ilgili özel bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Sungur, okullarda öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirmek için seminerler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar suça karışmadan, bunun önlenmesine dair ciddi anlamda geri dönüşler aldık. Bilgilendirme yapılan okulların dışında ailelere yönelik de çalışmamız bulunuyor. Ekibimizde sadece polis yok. Bizimle birlikte çalışan psikologlarımız da var. Çocuklarımızı, herhangi mağduriyet yaşamadan ya da mağduriyet yaratmalarına sebebiyet vermeden kucaklamak istiyoruz."