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Şehit binbaşının adının yaşatıldığı okula z-kütüphane

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın Bab'da şehit ettiği Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın isminin verildiği ilkokulda içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş "z-kütüphane"nin açılışı yapıldı.

Şehit binbaşının adının yaşatıldığı okula z-kütüphane

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın Bab'da şehit ettiği Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın isminin verildiği ilkokulda içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş "z-kütüphane"nin açılışı yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 10:14
Şehit binbaşının adının yaşatıldığı okula z-kütüphane

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Şehit Bülent Albayrakİlkokulunda düzelenen törende, çocuklara okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. 

Eğitime ne kadar erken başlanırsa o kadar ilerleme sağlanacağına işaret eden Denemeç, "İlkokulda böylesine kütüphanelerle işe başlamak önemli bir adım diye düşünüyorum. Gerçekten güzel konsept, ferah, rahat ortam. İnternet erişimi de var. Önemli olan çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak. Bunun için böyle mekanlar çok önemli." diye konuştu.

"Yeni başladı, sayıları artacak"

Denemeç, "z-kütüphane" uygulamasının yeni başladığını ve sayısını artıracaklarını ifade ederek, "Her okulumuza buna benzer kütüphanelerden kazandırırsak, okuma alışkanlığı anlamında aşama katetmiş oluruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntısı okuma alışkanlığının olmaması." dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Denemeç, daha sonra beraberindekilerle kütüphaneyi gezdi.

Açılışa, Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in eşi Simten Denemeç de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şehidbinbaşı
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