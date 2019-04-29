Saraç, YÖK doktora burslusu öğrenciler ile buluşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan ve Türkiye'nin öncelikli 100 tematik alanında doktoralı insan kaynağını artırmak için başlatılan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler ile bugün Antalya'da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında devlet üniversitelerinde doktora eğitimi alan öğrencilerle buluşmaların ikincisi Antalya'da Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Akdeniz, Anadolu, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Eskişehir Teknik, Eskişehir Osmangazi, Isparta Uygulamalı Bilimler, Konya Teknik, Necmettin Erbakan, Pamukkale, Selçuk ve Süleyman Demirel üniversitelerinde YÖK 100/2000 Burs Programı kapsamında doktora eğitimi alan yaklaşık 400 bursiyer öğrenci ve bu üniversitelerin rektörleri katılacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’ın açılış konuşmasını yapacağı buluşma toplantısında, "YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Olmak" ve "Deneyimler ve Tavsiyeler" başlıklı bölümlerde öğrenciler ve ilgili akademisyenler burs projesine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın moderatörlüğünde, YÖK Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesinden yetkililerle birlikte "YÖK 100 / 2000 Doktora Bursiyerleri Durum Değerlendirmesi Sunumu" yapılacak, ardından bursiyer öğrencilerle soru-cevap-görüş oturumu ile YÖK 100/2000 öğrenci buluşması gerçekleştirilecek.

Buluşma toplantısının ardından Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda, YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında, rektörlerin katılımıyla yapılacak toplantıda, bölge üniversitelerinin mevcut durumları etraflıca ele alınacak.