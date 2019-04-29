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Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi

MEB, özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesine olanak sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi

MEB, özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesine olanak sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerinin tamamını elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni (MOBİS) uygulamaya aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan, sadece yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü milletlerarası özel okulların öğrencilerle ilgili işlemleri daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi ve bu okulların denetim sürecinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla kısa süre önce yeni bir sistem geliştirdi.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan, "eğitimde Türkiye'nin etki alanını genişletmesine hizmet etmek amacıyla Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği milletlerarası özel öğretim kurumlarının sayılarının artırılması" hedefi doğrultusunda söz konusu okulların öğrencilerle ilgili tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi (MOBİS)" hizmete sunuldu.

MOBİS sayesinde Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreçleri sürekli izlenecek, bilgi ve veri kayıpları önlenecek, denklik işlemleri kolaylaştırılarak Türkiye'de aldıkları eğitimler ve öğrenme süreçleri geliştirilecek.

Uygulama, 2023 Eğitim Vizyonu'nun hedefleri çerçevesinde, bu kurumlardaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması amacını da taşıyor.

MOBİS üzerinden özel milletlerarası okullarda eğitim gören yabancı öğrencilerin mağduriyetini önleyecek şekilde, öğrenci belgesi, karne, transkript ve diğer belgelerin okullarda uygulanan ülke programlarına göre oluşturulması, okullar arası geçiş ve nakil gibi işlemler yürütülecek.

Sistem, gerekli durumlarda, e-okul sistemi ile de bağlantılı olarak gerekli durumlarda bilgi transferleri ve kontrolleri yaparak yabancı öğrencilerin eğitim süreçlerinin takiplerini sağlayacak.

Okul yöneticilerine "MOBİS" eğitimi verildi 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda yönetici ve öğretmenlere sürekli gelişim desteği verilmesinin, ekip olarak çalışmanın önemine ilişkin açıklamalarını anımsatarak, bu çerçevede MOBİS'i hizmete sunmadan önce tanıtmak, gerekli eğitimler ve süreç hakkında bilgi aktarımını sağlamak amacıyla geçen hafta Ankara'da milletlerarası özel okul yöneticileri ile idari personelin katılımıyla üç gün süren seminer düzenlediklerini anlattı.

Bu seminerde eğitimlerin yanı sıra özel milletlerarası okulların sorunları, ihtiyaç alanları ve önerilerinin değerlendirildiğini, bu alanda MEB'in yaklaşım ve politikaların ilgililere aktarıldığını kaydeden Yıldız, seminerin tamamlanmasıyla özel milletlerarası okullar için MOBİS'in resmen yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"Sıkı denetim gelecek, kayıt dışı uygulamalar engellenecek"

Yeni sistemin özel milletlerarası okullardaki iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacağını vurgulayan Yıldız, "MOBİS, özel milletlerarası okulların denetim sürecinin daha sıkı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak. Böylelikle kayıt dışı uygulamaların da önüne geçilecek. Öğrenci kayıtlarının MOBİS üzerinden işlenmesiyle özel milletlerarası okullar sahada daha fazla var olabilme fırsatına erişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özel milletlerarası okulların yabancı öğrencilerin Türkiye'ye entegrasyon açısından da önemli sorumluluklar taşıdığını, bu okullardan mezun olacak öğrencilerin Türk dilini ve kültürünü öğrenerek ayrılmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldız, düzenlenen seminer kapsamında, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişiklik hazırlıkları konusunda da kurumlardan görüş ve öneriler istediklerini söyledi.

Okullarda 13 bin 603 yabancı öğrenci eğitim alıyor

Bakanlığın verilerine göre, hali hazırda Türkiye genelinde 13 ilde 162 özel milletlerarası okul bulunuyor.

Bu okullarda 13 bin 603 yabancı öğrenci eğitim alıyor.

Özel milletlerarası okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin 2 bin 308'ini Suriye uyruklu öğrenciler oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
MilletlerArasıOkul
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