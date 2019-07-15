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Özel çocuklara beş dilde özel eğitim programı

AB destekli proje kapsamında, zihinsel gelişim bozukluğu bulunan çocukların eğitimini oyun, şarkı, tekerleme gibi eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmayı amaçlayan "Mavi Özel Eğitim Platformu" adlı bir program hazırlandı.

Özel çocuklara beş dilde özel eğitim programı

AB destekli proje kapsamında, zihinsel gelişim bozukluğu bulunan çocukların eğitimini oyun, şarkı, tekerleme gibi eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmayı amaçlayan "Mavi Özel Eğitim Platformu" adlı bir program hazırlandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
Özel çocuklara beş dilde özel eğitim programı

Zihinsel gelişim bozukluğu bulunan çocukların eğitimini "oyun, şarkı, tekerleme" gibi eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmayı amaçlayan eğitim platformu hazırlandı.

Türkiye, Belçika, İtalya ve Romanya'nın ortaklığında AB hibe desteğiyle oluşturulan eğitim platformu, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Platformda, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan özel eğitim müfredatı 5 dilde kullanılabiliyor.

Türkiye'de 300 bin çocuk var

"Mavi Özel Eğitim Platformu" adlı projenin ortaklarından Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların dikkat sürelerinin kısa olduğunu, bunun da eğitimlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bu çocukların bilgisayar destekli eğitim materyalleriyle daha çok motive edilebildiğinin altını çizen Kaya, bu nedenle oyunlaştırma üzerine kurulmuş bir eğitim platformu hazırladıklarını belirtti.

Platformda özel çocukların oyun oynayarak, bilgisayar üzerinde etkinlikler yaparak, şarkılara eşlik ederek, tekerlemeleri tekrar ederek ders işlemesini sağladıklarını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Platform, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın, öğretmenlerinin ve velilerinin kullanabileceği ücretsiz bir eğitim platformu. Hedef kitlemiz ülkemizdeki 300 bin civarındaki, orta-ileri düzeydeki zihinsel engeli bulunan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklardır. Platform, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında belirlenen, bu çocuklara yönelik kullanılması gereken müfredatı ve fazlasını içeriyor."

Platformun öğretmen, veli ve okul yönetim modülü bulunduğunu hatırlatan Kaya, sistemin internet bağlantısı bulunan akıllı tahta, bilgisayar ya da tabletlerde kolayca kullanılabildiğine işaret etti.

Kaya, platformla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğretmenler ders konusunu işlerken ince eğitim ekranı karşımıza çıkıyor. Ders anlatıldıktan sonra kazanım hedefli animasyon, şarkı, tekerleme, oyun gibi etkileşimli materyallerle ders pekiştirilir. Öğretmen bu sistem üzerinden ödev verebilir. Veli sistemi kullanabilir, akşam evde çocuğunun o gün hangi dersi gördüğünü kontrol edebilir, konu tekrarı yapabilir, bir sonraki günün dersi için çocuğuna ön hazırlık yaptırabilir. Ders işlerken sisteme ses kaydı alınabiliyor. Kullanıcıya göre kişiselleştirilebilir. Öğrenciye özel fotoğraflar eklenebilir. Mesela amca, dayı konusu işlenirken çocuğun kendi dayısının amcasının fotoğrafı gösterilebilir."

Türk müfredatı Avrupa'da

Projede İtalya, Belçika ve Romanya'dan da ortaklar bulunduğunu aktaran Kaya, eğitim içeriğinin Türkçe, İngilize, İtalyanca, Fransızca ve Rumence olarak 5 dilde hazırlandığını söyledi.

Mavi Platform'un beş dil seçeneği ile Avrupa'nın en büyük özel eğitim platformu olduğunu vurgulayan Kaya, "MEB, orta ve ileride düzeyde zihinsel engelli olan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik yeni, modern bir eğitim programı hazırladı. Mavi Platform bu eğitim programını içeriyor. İçeriği hazırladığımız tüm diller MEB'in hazırladığı bu müfredat programını kullanacak. Bir bağlamda bakanlığın hazırladığı programı dünyaya ihraç ededeceğiz. 2020 yılından itibaren projenin dünya genelinde yaygınlaştırma çalışmaları başlayacak. Dünyanın en büyük özel eğitim platformu olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Platformun Türkiye'de 20 şehirde 70 özel eğitim uzmanı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, İtalya ve Belçika'daki bazı eğitim kurumlarında pilot olarak uygulandığını kaydeden Kaya, geri dönüşlere göre gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapıldığını anlattı.

Platformun, en büyük hedefinin özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğuna dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin İzmir'de şehir merkezinde özel eğitime ihtiyaç duyan bir çocuğum var. Özel öğretmen bulabilirim, bir kuruma götürebilirim, kitap alabilirim, onu destekleyecek materyaller bulabilirim. Ama örneğin Kars'ta bir köyde özel eğitime ihtiyaç duyan bir öğrenciye babası, kaynaştırma sınıfındaki öğretmeni, bu tip imkanlara, materyallere ulaşamayabilir. Bu platform bu bağlamda çok iyi bir çözüm olabilir."

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özel Eğitim Programı
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