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ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta uygulanacak 2019-ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta uygulanacak 2019-ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 11:15
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2019-ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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ÖSYM
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