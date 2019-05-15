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Okullara 2 yeni ara tatil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.

Okullara 2 yeni ara tatil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
Okullara 2 yeni ara tatil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.

Selçuk, "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi.

"Öğretmenler görevlerine devam edecek"

Selçuk, şöyle devam etti:

"20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek."

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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Son Güncelleme: 15.05.2019 12:00
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