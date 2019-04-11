Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"nın (2019-MEB-EKYS) giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru göre, 21 Nisan'da yapılacak 2019-MEB-EKYS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruda adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.