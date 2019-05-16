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Okul yöneticiliği sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" sonuçları açıklandı.

Okul yöneticiliği sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" sonuçları açıklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Okul yöneticiliği sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da uygulanan 2019-MEB-EKYS değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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OkulYöneticiliği
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