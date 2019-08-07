Öğretmenler için 'drama eğitimi' başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Drama; empatiyi, özgüveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir.280.000 okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra ‘şimdi çocuklarımız’ diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız.
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.