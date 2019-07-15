Öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabileceği üniversite

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından öğrencilerin ders dışında kampüste daha fazla vakit geçirebilmelerine ve yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla "Yaşayan Kampüs Projesi" uygulamaya konulacak.

Esentepe kampüsü, proje ile doğal güzelliğinin yanı sıra öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği sosyal ve spor alanlarıyla yaşayan bir kampüs özelliğine sahip olacak. Öğrencilerin ders dışında kampüste daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacak proje kapsamında oluşturulacak yeni alanlarda, özellikle kantin ve kafeteryalarda öğrencilerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, kampüs sınırları içerisinde daha güvenli ortamlarda yarı zamanlı çalışarak gelir elde ederken, aynı zamanda eğitimlerine de devam edebilecek. Proje kapsamında yapılacak alanlardan elde edilecek gelir ise üniversite toplulukları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, laboratuvar imkanları ve teçhizatlara harcanacak.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, araştırma ve sosyal fayda üretme konularında Türkiye'de önemli yer edinmiş bir üniversite olduklarını söyledi.

Savaşan Yaşayan Kampüs Projesi'nin, SAÜ öğrencileri, çalışanları ve kentteki vatandaşların daha fazla sosyal imkan, spor alanları ve daha fazla hoşça vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşmasına yönelik bir proje olduğuna değindi.

Savaşan, "Esentepe Kampüsü, doğal güzelliği önemli ölçüde Türkiye'de beğenilen nadir kampüslerden birisi ama biz bu doğal güzellikle yetinmek istemiyoruz. Doğal güzelliğin yanında bir de sosyal ve spor imkanlarının da artmasını istiyoruz. Aşama aşama inşallah hayata geçecek projeyle öğrencilerimiz, daha da mutlu olacakları kampüs alanına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

İlk etapta öğrencilerin sınıfa ve kütüphanelere giderken en çok kullandığı rotaları hareketlendirmek istediklerini aktaran Savaşan, ardından Sapanca Gölü imkanından daha fazla yararlanmaya çalışacaklarını belirtti.

"Kantinler, eğitim binalarının dışına alınacak"

Rektör Savaşan, kantinlerin öğrencilerin en fazla vakit geçirdiği ve gün içerisinde ihtiyaç giderdiği mekanlardan birisi olduğuna işaret ederek, süreç içerisinde bunları eğitim binalarından dışarı çıkaracaklarını bildirdi.

Kantinlerin birtakım güvenlik risklerini barındırdığına dikkati çeken Savaşan, "Hiç istemeyiz ama bir yangın çıkması veya cihazdan kaynaklı sıkıntı olması halinde bunun eğitimi aksatmaması lazım. Dolayısıyla bu güvenlik risklerini minimize etme anlamında kantinlerimizi aşama aşama eğitim binalarının dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Kantin ve kafeteryalara standart getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Savaşan, SAÜ'nün Esentepe dışındaki diğer fakülte binalarında da aynı standartta hizmet vermek için adımlar atacaklarını söyledi.

Öğrencilere hijyen, konfor ve fiyat anlamında daha cazip olanaklar sunacaklarını, öğrencilerin proje ödevlerini grup halinde yapabileceği alanlar oluşturacaklarını anlatan Savaşan, "Temennimiz, kampüs, yaşayan kampüs olsun, 7/24 hareketli olsun, öğrenci dersten önce de dersten sonra da kampüste kalsın. Ders çalışma imkanları olsun, laboratuvardan çıktığı zaman karanlık bir kampüsle karşılaşmasın. Dolayısıyla 7/24 çalışan, her gün hareketli bir alan olsun." ifadesine yer verdi.

"Öğrencilere istihdam imkanı sağlayacağız"

Projenin öğrencilere istihdam imkanı da sunacağını vurgulayan Savaşan, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki öngörümüz, 150 civarında öğrenciye istihdam imkanı sağlanmış olacak. Kendi öğrencimiz kendi üniversitemizde, derslerine uygun saatlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Bunun dışında tabii ki profesyonel destek anlamında Sakarya'daki vatandaşlarımızdan da iktisadi işletme bünyesinde istihdam imkanı bulanlar olacak. Yaşayan kampüsün tamamı, kar gütmeyen bir proje. Bunun içerisinde kantinler aslında önemli ama küçük bir bölümünü oluşturuyor. Projenin kantinlere indirgenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir eğitim projesi bu."

Savaşan, projenin senato onayıyla kurulan iktisadi işletme tarafından yürütüleceğini dile getirerek, "Bu sistem, birçok üniversitede var. Burası üniversitenin bir birimi olacak, Sayıştay denetimine tabi olacak, oluşan gelirler de üniversite topluluklarına ve diğer birtakım hizmetlere, örneğin araştırma geliştirme faaliyetleri, laboratuvar imkanları, teçhizatların, öğrenci laboratuvarlarının geliştirilmesi lazım, oralara harcanmış olacak." diye konuştu.

Rektör Savaşan, uluslararası öğrencilerin de kendi kültürlerini buraya getirebilecekleri, tanıtabilecekleri mekanlara kavuşmalarını istediklerini sözlerine ekledi.