Öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verilecek

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından yürütülen "Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Projesi" kapsamında, 8 ile 15 yaş arasındaki öğrencilere ve velilere internetin zararlı içeriklerinden nasıl korunabilecekleri öğretilecek.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle 8-15 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal medyanın zararlarından korunmalarının ve kendilerine yönelik saldırılar karşısında bilinçlenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

"Proje kapsamında verilecek eğitimler, internet bağımlılığı, bilinçsiz internet ve sosyal ağ kullanımı, iletişime ve paylaşıma duyulan ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan sıkıntıların çözümüne yönelik olacak." diyen Aktepe, dijital oyunun "siber terör" tehlikesine dönüşmesinin örneği olan Mavi Balina, Momo gibi oyunlardan gelebilecek tehditleri engellemek adına böyle bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Aktepe, çocukların çok küçük yaşlarda internetle tanıştıklarına işaret ederek, ebeveynlerin ve çocukların, güvenli internet kullanımının yanı sıra internetten gelebilecek bireysel ve toplumsal tehditlerden korunmalarının önemli olduğunu ifade etti.

"Aileler huzurlu, çocuklar güvende olacak"

Projede görev alacak eğitmen adaylarına TBD Genel Merkezi'nde uzman kişilerce eğitim verileceğini belirten Aktepe, sınav ve sözlü mülakatlarda başarılı olanların projenin onaylı eğitmenleri olarak görevlendirileceğini dile getirdi.

Eğitmenlerin, kendi illerinde 8 ile 15 yaş arasındaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek için eğitim kurumlarında ücretsiz konferanslar düzenleyeceğini anlatan Aktepe, "Aileler huzurlu, çocuklar güvende olacak. TBD Genç Çalışma Grubumuzun da destekleriyle 'siber güvenilir kullanıcı' yetiştireceğiz." dedi.

Aktepe, eğitimlerin Ankara'nın ardından İstanbul, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere tüm ortaokullarda yaygınlaştırılmasını planladıklarını ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda 100 bin öğrenci ve velide farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.