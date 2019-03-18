Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104194
ALTIN
228.724
DOLAR
5.4530
STERLİN
7.2443
EURO
6.1886
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bilime ve akla yatırım yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bilime ve akla yatırım yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak" dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 10:55
1 Okunma
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bilime ve akla yatırım yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak." dedi.

Selçuk, Malatya'da Erman Ilıcak Fen Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in "Eğitim, güneşe övgü yapmak gibi bir şey" dediğini belirterek, ekonominin, sosyolojinin eğitim sayesinde yükseleceğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak. Rönesans Holdingin yaptığı yatırım sembolik değer açısından çok önemli. Burada dünya standartlarında fen lisesinden bahsediyoruz. Önemini hepimizin idrak etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da güzel bir amacı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Temelini attıkları lisenin Malatya Fen Lisesinin yerine yapıldığını aktaran Ilıcak, şunları kaydetti:

"Malatya Fen Lisesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu tarafından açılan, Türkiye'nin 6. fen liselerinden. Akademik anlamda Türkiye'deki ortaöğretim kurumları arasında kendisine üst sıralarda yer bulan okul. 2018 yılında mevcut bina deprem şartnamesinin bulunmaması, yetersiz olması nedeniyle başka binaya taşımıştır. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Yeşilyurt bölgesinin birinci derece deprem bölgesi olması dikkate alınacak şekilde tasarlanmış. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize yakışacak şekilde planlanmıştır. İnovasyon atölyeleri, yüksek teknoloji laboratuvarları ile ülkemizin güzide eğitim kurumları arasına gireceğine inancımız tamdır. Anadolu'da yaşayan ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek yüz binlerce gencimiz var. Temennimiz geleceğin bilim insanlarının bu okuldan mezun olması, ülkemizi tüm dünyada temsil etmeleri. Okul, 2020'de bölgenin eğitimine katkı sağlayacak. Hayırlı olmasını temenni ederim."

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Bakan Selçuk, gençlerle basına kapalı bir arada geldi.

Anahtar Kelimeler:
Bilm Ve Akıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB yapay zekalı bilişim sistemine geçecek
MEB yapay zekalı bilişim sistemine geçecek
MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek
MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek
Öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verilecek
Öğrenci ve velilere 'siber zorbalık' eğitimi verilecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim