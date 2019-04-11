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Meslek liseli öğrenciler projelerini tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik liselerin tanıtımına yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında, başkentin 25 ilçesinde "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.

Meslek liseli öğrenciler projelerini tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik liselerin tanıtımına yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında, başkentin 25 ilçesinde "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 10:16
Meslek liseli öğrenciler projelerini tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik liselerin tanıtımına yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, başkentte 25 ilçede "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Fuarı" düzenledi.

Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İstiklal Marşı'nın okunması ve okul müdürünün yaptığı konuşmayla başlayan fuarda ortaokul öğrencileri, bilişim teknolojileri, gıda teknolojisi, otelcilik, hırsızlara karşı geliştirilen akıllı alarm sistemleri, sağlık teknolojisi ve biyomedikal gibi çeşitli alanlardaki projelerini sergiledi.

Fuarda, 8'inci sınıf öğrencilerinin istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki tercih yapabilmeleri amacıyla bu okullardaki çalışma alanları tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 ilçede "Güçlü Türkiye" için bu fuarları başlattıklarını belirtti.

Bu tür fuarların birinci amacının mesleki eğitimin tanıtılması olduğunu belirten Ekşi, şunları söyledi:

"Etkinlik içerisinde alan tanıtımı ve meslek liselerinin yaptığı ürünler var. Amacımız, ortaokul öğrencilerimizin alana yerleştirilmeden önce okullarını görerek, sorarak tanıtmak. Fuarlarımız Ankara'nın genelinde 5 Nisan ve 3 Mayıs arasında devam edecek. Çocuklarımızı ve velileri sektörle de tanıştırmak için sektör temsilcilerini de fuarımıza davet ettik. Hedefimiz 800 bin kişiye ulaşmak."

Anahtar Kelimeler:
Meslekliseli
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