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MEB okulların 'şiddet' haritasını çıkarıyor

MEB, öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından Türkiye genelinde suç ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerdeki okulları belirlemek üzere harekete geçti.

MEB okulların 'şiddet' haritasını çıkarıyor

MEB, öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından Türkiye genelinde suç ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerdeki okulları belirlemek üzere harekete geçti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:26
MEB okulların 'şiddet' haritasını çıkarıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki şiddeti mercek altına alıp risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları yapacak.

AA muhabirinin aldığı göre Bakanlık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından, Türkiye genelinde suça ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerde bulunan okulları belirlemek üzere harekete geçti.

Eylül ayından bugüne kadar yaşanan olayların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde risk düzeyi yüksek okulların bulunduğu 10 ili belirleyen MEB, risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları tasarlıyor.

Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilcilerin de yer alacağı bir Danışma Kurulu oluşturma kararı alındı.

Kurul öncülüğünde ilk etapta 10 ilde saptanan okullarda, çeşitli ekonomik ve sosyal olumsuzluklar gibi sebeplerle risk altında bulunan öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları amacıyla geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir zihinsel dönüşümü hedefleyen eğitim modeli oluşturulacak.

Özellikle şiddet eğilimi olan öğrencilerin kendilerini tanıması, keşfetmediği sosyal ve sanatsal yeteneklerinin farkına varabilmesi, sorumluluk duygularının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Sadece rehberlik öğretmenleri değil, öğrencilerle yoğun temasta bulunan matematik, Türkçe gibi temel alan öğretmenlerinin de çalışmaların merkezinde yer alması, ayrıca yerel yönetimlerle iş birliğinde okulların çevresine yönelik iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor.

Okullarda "mentor" dönemi başlayacak

Okullardaki şiddet, zorbalık gibi olaylara karşı risk altındaki öğrenciler için ilk kez "mentor" uygulaması başlatılması da planlanıyor.

Bu çalışmada üniversitelerle iş birliğine gitmeyi hedefleyen Bakanlık, risk altındaki, suça, şiddete eğilimi olan öğrencilere üniversitelerden gelecek mentorlar aracılığıyla ulaşacak. Öğrencileri ilgilerini çeken müzik, hobiler, sanatsal, sportif faaliyetler aracılığıyla tanıyacak mentorlar, çocuklara kendine güven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi için rehber olacak.

Bakanlık, risk altındaki okullarda mentor olarak görevlendirilecek kişiler için özel bir eğitim planı oluşturacak. Bu eğitimden geçemeyenler mentor olamayacak.

Siber zorbalık da mercek altına alınacak

Söz konusu uygulamalarla okullara doğrudan dokunabilmeyi hedefleyen Bakanlık, çocuklar için ciddi tehlikeler oluşturabilen sosyal medyayı da mercek altına alacak.

Risk altındaki okullarda yürütülecek çalışmalar içerisinde öğrencilerin sosyal medyayı kullanış biçimleri ve siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirici uygulamalar yürütülecek.

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