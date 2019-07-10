Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97598
ALTIN
257.411
DOLAR
5.7389
STERLİN
7.1500
EURO
6.4380
Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
Devlet ve vatandaş BES'te 100...
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023 hedefi
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15...
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'

MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." denildi.

MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." denildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin, Bakan Ziya Selçuk'un bu konuda iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirttiği ifade edildi.

Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."

Anahtar Kelimeler:
MebÜcretliÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak
Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulacak
Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulacak
MEB'den 10 maddede "özel okul tercih" uyarıları
MEB'den 10 maddede "özel okul tercih" uyarıları
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim