MEB'den matematik zümre öğretmenlerine 'bilim' seminerleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Konya Bilim Merkezi iş birliğiyle Türkiye genelindeki fen lisesi matematik zümre başkanı öğretmenler için bilim ve teknolojideki yenilikler konusunda eğitim seminerleri düzenleniyor.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolü kapsamında, fen liselerinde görev yapan matematik zümre başkanı öğretmenlere yönelik bazı uygulamalı eğitimler planlandı.

Konya Bilim Merkezinde dün başlayan eğitimlerde, öğretmenlerle, bilimsel projeler, matematikteki yeni uygulamalar ile bilim ve teknolojideki son veriler paylaşılacak.

Öğretmenler ayrıca uygulamalı eğitimlerin yapılacağı atölye çalışmalarına katılacak.

Çalışmalarda, bilimsel düşünce ve teorilerin gelişimi ile matematiksel düşünce biçiminin ortaya çıkışı hakkında söyleşiler düzenlenecek. Öğretmenler ayrıca Konya Bilim Merkezi'ndeki sergi galerilerine yönelik bilgiler alacak.

Bilimdeki yeni teknolojilerin kullanım alanlarıyla ilgili de bilgilendirilecek öğretmenler, insansı robotlu bilim gösterilerine katılacak.

Micro:bit atölye çalışmalarına katılacaklar

Matematik zümre başkanı öğretmenlere, İngiltere'de ortaokul öğrencilerine dağıtılan micro:bit mikro bilgisayar sistemlerine ilişkin bilgi verilecek.

Bu kapsamda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi için kullanılan önemli araçlardan biri olacak atölye çalışmasında, micro:bit üzerinde bulunan elektronik donanımlar tanıtılacak, örnek uygulamalar yapılacak. Ayrıca bunun matematik alanında kullanım yöntemleri aktarılacak.

Kare tekerlekli araba tasarlayacaklar

Eğitimlerde, algoritma ve algoritmik düşünce tarzının işlem basamakları kullanılarak eğitsel oyun çalışmaları düzenlenecek.

Merkezde öğretmenlere yönelik "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin geri dönüşümü üzerine atölye çalışmaları da planlandı.

"Arabamı Tasarlıyorum" isimli atölyede öğretmenler, atık malzemelerle dairesel bir yolda giden kare tekerlekli arabalar tasarlayacak.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımının artırılması amaçlanıyor

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi arasında imzalanan protokolle, fen liselerinde görev yapan zümre başkanlarına yönelik eğitimlere 2017'de başlandı. Bu kapsamda geçen yıl kimya zümre başkanlarına yönelik eğitimler düzenlendi.

Bakanlık, bu eğitimlerle fen liselerinde görev yapan öğretmenlerin güncel bilimsel gelişmeleri takip etmesini ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor.