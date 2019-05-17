Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86847
ALTIN
248.367
DOLAR
6.0409
STERLİN
7.7041
EURO
6.7421
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48...
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük...
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...

MEB'den liselere yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın tanıtacağı yeni ortaöğretim modeliyle liselerde "reform" niteliğinde uygulamalar hayata geçirilecek

MEB'den liselere yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın tanıtacağı yeni ortaöğretim modeliyle liselerde "reform" niteliğinde uygulamalar hayata geçirilecek

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 14:40
MEB'den liselere yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın tanıtacağı yeni ortaöğretim modeli, liselerde ders sayılarının azaltılması, "kariyer ofisleri"nin kurulması, 12'nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesini içeren "reform" niteliğinde düzenlemeleri içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Selçuk'un yarın İstanbul'da tanıtımını yapacağı ortaöğretim modeliyle liselerde yeni bir dönem başlayacak.

Buna göre, ortaöğretimde ders sayıları azaltılacak, liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak.

12'nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesinin de planlandığı modelde, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak.

12'nci sınıflar için yenilikçi dersler gelecek

MEB'in ortaöğretime yönelik yeni modelinde "bilgi kuramı" zorunlu ders haline gelecek.

Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12'nci sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek.

Haziran ayında ders yerine "yaşam becerileri" etkinlikleri yapılacak

Yeni modele göre ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ortaöğretimde yeni modele ilişkin detaylar, yarın Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sistem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler ara tatillerde de ek ders ücreti alacak
Öğretmenler ara tatillerde de ek ders ücreti alacak
Okul yöneticiliği sınav sonuçları açıklandı
Okul yöneticiliği sınav sonuçları açıklandı
Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim