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MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığınca engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.

MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığınca engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
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MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığınca engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.

AA muhabirinin, MEB'in verilerinden derlediği bilgilere göre, görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli bireylerden, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim almaları uygun görülenlerin eğitim giderleri için geçen yıl da kaynak aktarımında bulunuldu.

Bu durumdaki bireylere sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın destek sağlayan Bakanlık, 2018'de özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine engelli öğrenciler için bireysel eğitimde aylık 545 lira, grup eğitimi için de aylık 153 lira maddi destekte bulundu.

Ocak-Kasım 2018 döneminde sağladığı toplam destek miktarı ise 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

490 bin öğrencinin tanılaması yapıldı

Bakanlık tarafından geçen yıl özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden tanılaması yapılan öğrenci sayısı 490 bin oldu. Özel eğitimde tarama testine giren bireyler, sonuçlarına göre tanılamaları ve yönlendirmeleri yapılarak nitelikli eğitim alacakları kurumlara yönlendirilerek, bireysel özelliklerine göre eğitim alma olanakları sağlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen yıllık hedefin üzerine çıkıldı.

İl bazlı taramalar yapılacak, ihtiyaç haritaları oluşturulacak

Öte yandan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından gelecek dönem engelli bireyler için yeni uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından "aile eğitimi kılavuzu" hazırlanacak.

Ayrıca eğitim bilgi girişlerinin aktarılabileceği e-modül oluşturulması ve modül sayesinde engelli bireylerin kazanımlarının veliler, kurumlar ve Bakanlıkça takip edilmesinin sağlanması da planlamalar arasında yer aldı.

Bakanlıkça 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapılacak ve ihtiyaç haritaları oluşturulacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan eğitim programlarında da güncellemeye gitmeyi planlayan Bakanlık, disleksi, otizm gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeydeki sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla ortak çalışmaları özendirecek, yeni kaynaştırma modellerini geliştirip uygulamaya alacak.

Kaynaştırma eğitiminin imkanlarını geliştirmek için sınıf ve branş öğretmenlerine sınıf içindeki uygulamalara destek amaçlı özel eğitim konularında hizmet içi eğitimler verilecek.

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