Lübnan'da Türk Üniversiteleri Fuarı'na yoğun ilgi

Lübnan merkezli olup diğer Arap ülkelerinde de faaliyet gösteren Yurtdışı Eğitim Ajansı, Türkiye'deki eğitim imkanları ve fırsatları tanıtmak amacıyla ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ile Beyrut'ta birer gün olmak üzere, Türk Üniversiteleri Fuarı düzenledi.

Siirt Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 4 özel üniversitenin katıldığı fuarda, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stantlar açarak Türkiye'deki eğitim hakkında Lübnanlı öğrencileri bilgilendirdi.

Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablusşam ve Beyrut'ta, beklediklerinden fazla ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Lübnanlıların, son yıllarda Türkiye'ye olan ilgilerini, bu fuar sayesinde bir kez daha görmüş olduklarını ifade eden Özdemir, ülkede devlet üniversitesi olarak sadece Lübnan Üniversitesinin bulunduğunu, özel üniversitelerin, çok pahalı olduğunu belirtti.

Üniversitelerin yıllık kayıt ücretlerinin, 12 bin dolardan 30 bine kadar çıkabildiğine işaret eden Özdemir, Lübnanlı ailelerin bunu karşılayacak ekonomik güce sahip olmadıklarını; Türkiye'deki devlet ve özel üniversiteler ile KKTC'deki üniversiteleri cazip bulduklarını aktardı.

Siirt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şükrü Emir Öztoprak, üniversite olarak, Lübnan'da büyük ilgiyle karşılaştıklarını, yanlarında getirdikleri tanıtım broşürlerinin yetmediğini söyledi.

Öztoprak, halen 31 ülkeden bin 700 öğrenciye eğitim veren Siirt Üniversitesinin, artık Lübnanlı öğrencileri de ağırlayacağını ifade etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Ziya Arnavutoğlu da iki günlük fuar boyunca, Türkiye'nin eğitim standartlarını, Çanakkale'yi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini çok iyi tanıtma fırsatını bulduklarını; bin 200'ün üzerinde öğrencinin kendilerinden bilgi aldığını kaydetti.