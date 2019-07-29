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Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi başladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki ilk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi başladı.

Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi başladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki ilk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçen yıl dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu sene iki dönemde gerçekleştirilecek. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Tercihler müdürlüklere onaylatılacak Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öte yandan, öğrenciler istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Tercihler, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

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