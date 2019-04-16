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İlkokul öğrencilerine medya okuryazarlığı eğitimi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in katılımıyla ilkokul öğrencilerine medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

İlkokul öğrencilerine medya okuryazarlığı eğitimi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in katılımıyla ilkokul öğrencilerine medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 11:04
İlkokul öğrencilerine medya okuryazarlığı eğitimi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in katılımıyla Yeşilkent İlkokulu'nda öğrencilere medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, medya okuryazarlığının önemine dikkat çekmek amacıyla Mühye Köyü'ndeki Yeşilkent İlkokulu'nda uzmanlar öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı eğitimde, medya okuryazarlığı alanında farkındalık oluşturulması amacıyla bilmece, bulmaca, boyama ve kodlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilere, medya okuryazarlığının içeriğine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, konuyla ilgili çizgi film de izletildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuklara televizyon karşısında çok fazla vakit geçirmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuklara yaşlarına uygun programlar izlemelerini tavsiyesinde bulunan Şahin, "Televizyon başında geçireceğiniz zamanların çoğunu dışarıda oyun oynayarak geçirin. Televizyon izliyoruz ama yerinde, zamanında ve süresini kısıtlayarak izliyoruz. Kalan zamanlarda dersimize çalışıyoruz, kitap okuyoruz ve ailemizle, büyüklerimizle vakit geçiriyoruz." dedi.

Şahin, öğrencilerden eğitimlerde öğrendiklerini uygulamalarını ve ailelerine aktarmalarını istedi.

RTÜK Başkanı Şahin, etkinliğin sonunda medya okuryazarlığı sertifikası verdiği öğrencilere "RTÜK Gönüllüsü" rozeti de taktı.

Anahtar Kelimeler:
RTÜK
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