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Geleceğin sanatçılarına uygulamalı eğitim

Türkiye'de sanat ve tasarım bölümünün bulunduğu 8 meslek lisesinden biri olan Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Geleceğin sanatçılarına uygulamalı eğitim

Türkiye'de sanat ve tasarım bölümünün bulunduğu 8 meslek lisesinden biri olan Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:37
Geleceğin sanatçılarına uygulamalı eğitim

Diyarbakır'da geleceğin heykeltıraş ve ressamları, sanat ve tasarım bölümü bulunan meslek lisesinde yetişiyor.

                   

Türkiye'de sanat ve tasarım bölümünün bulunduğu 8 meslek lisesinden biri olan Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Songül Meral Önal, AA muhabirine, 10. sınıfta sanat tasarım bölümünü seçerek eğitim almaya başlayarak öğrencilerin ressam ve heykeltıraş olma yolunda ilk adımı attığını söyledi.

Türkiye'de sadece sekiz lisede sanat tasarım bölümünün yer aldığını aktaran Önal, bölümde okuyan 50 öğrenciye teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim de verdiklerini etti.

Öğrencilerin böylece bu mesleği yapabilecek bilgi ve kabiliyeti kazanarak mezun olduğunu vurgulayan Önal, "Öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize yetenekleri doğrultusunda resim, heykel, kabartma, kara kalem ve yağlıboya branşında gerekli eğitimi veriyoruz." dedi.

Öğrencileri geleceğe donanımlı hazırlıyorlar

Öğretmen Veysi Aşık, bölüme aldıkları yetenekli ve sanat alanında meraklı öğrencilere ders ortamında uygulamalı olarak heykel ve resim yapmayı öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilere yeteneklerine göre 10'uncu sınıftan itibaren temel sanat eğitimi verdiklerini dile getiren Aşık, şunları kaydetti:

"Ressam, heykeltıraş olabilecek çok iyi öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz sanat ile ilgili ilk hayallerini burada gerçekleştiriyorlar. Burada temel sanat eğitimlerini alarak donanımlı hale geliyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında kendi atölyelerini açabilecek düzeye ulaşıyorlar. Diyarbakır'da neden Rodin veya Michelangelo yetiştirmeyelim? Çok iyi yeteneklerimiz var. Biz bunları sanatsal alanında yetiştiriyoruz."

Aşık, 3 yıl süresince öğrencilere resim, heykel, kabartma, kara kalem ve yağlıboya eğitim verdiklerini işaret ederek, "Onlara çok değer kattığımızı düşünüyoruz. Okuldan bir sanatçı adayı olarak çıkıyorlar. Üniversiteye gittikleri zaman orada mevcut olan birçok dersi burada alabiliyorlar." diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Öğrenci Ayşe Bozkurt, sanata duyduğu ilgi dolayısıyla bu bölümü seçtiğini belirterek, hayalindeki mesleği okuldayken öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Üniversiteye gitmeden lisede resim ve heykel yapmayı öğrenme şansına sahip olduklarını dile getiren Bozkurt, şunları söyledi:

"Heykel yapmayı ve resim çizmeyi öğrendim. Bu okulda olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha da gelişip kendi atölyemi açmayı düşünüyorum. Bu okula geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayalimdeki sanatı da burada icra ettiğim çok mutluyum."

"Üniversiteye başladığımda zorluk çekmeyeceğim"

Öğrencilerden Begüm Taşkıran da el becerisinden dolayı bu bölümü seçtiğini belirterek, "Üniversiteye başladığımda zorluk çekmeyeceğim." dedi.

Son Güncelleme: 10.04.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
Sanatçılar
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