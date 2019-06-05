Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Fizik Olimpiyat Takımı, her yıl gerçekleştirilen Avrupa Fizik Olimpiyatları'na, elde ettiği rekor başarıyla damga vurdu.
Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi oldu.
Fizik Olimpiyat Takımımız Her Yıl Düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarına Damgasını Vurdu!
35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarında 3 Altın ve 2 Gümüş madalya kazanarak rekor bir başarı elde eden takımımız Avrupa 1. si oldu.