Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu

TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Fizik Olimpiyat Takımı, her yıl gerçekleştirilen Avrupa Fizik Olimpiyatları'na, elde ettiği rekor başarıyla damga vurdu.

Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi oldu.