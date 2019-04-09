Evin 'minik yardımcısı' olmayı öğreniyorlar

Çorum'da 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfında 1,5 yıldır uygulanan "Montessori Günlük Yaşam Becerileri" eğitim modeliyle çocuklara erken yaşta aynı evde yaşadığı bireylerle hayatı nasıl paylaşabilecekleri öğretiliyor.

Çocuklar, anaokulunda kıyafetlerini giyip çıkarmaktan odalarını toplamaya, bitki yetiştiriciliğinden günlük ev işlerine kadar birçok alanda verilen eğitimi evlerinde hayata geçiriyor.

Günlük yaşam becerileri eğitimiyle "yaşayarak öğrenme" fırsatı bulan çocuklara öğretmen gözetiminde ancak müdahale olmadan oyunla dünyayı ve yaşadıkları çevreyi keşfetme imkanı sağlanıyor.

"Çocuklar ana sınıfı çağında öğrendiklerini hayat boyu unutmuyor"

Ana sınıfı öğretmeni Yıldız Madak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ana sınıfı çağında öğrendiklerini hayat boyu unutmadıklarını, bu yaşlarda edinecekleri tecrübelerin gelecekte nasıl bireyler olacağını belirlediğini söyledi.

Eğitim sayesinde çocukların evlerinde annelerine yardım etmeyi öğrendiğini dile getiren Madak, "Projenin erkek çocuklarına çok daha fazla desteği oldu. Kız çocuklarımız küçük yaştan itibaren ailelerine yardım etmeye başlıyor ama eğitim sayesinde erkek öğrencilerimizde de ciddi ilerleme var. Erkek öğrencilerimiz artık evlerinde toz alıp çamaşır asmaya başladı. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen elektrikli süpürgeyle evini süpüren öğrencilerimiz var." dedi.

"Çocuklara sorumluluk alma bilincini aşılıyoruz"

Eğitimde öncelikle çocuklara sorumluluk alma bilincini aşıladıklarını aktaran Madak, şunları kaydetti:

"Ev işlerinin yanı sıra çocuklara bitki bakımı konusunda da eğitim veriyoruz. Çocuklarımız evlerinde bir çiçek yetiştiriyor. Bu sayede sorumluluk duyguları gelişiyor. Çocuklar kendi pijamalarını katlıyor, kendileri giyiniyor, oyuncaklarını kendisi topluyor. Sınıfımızı da kendimiz temizliyoruz. Artık 10 dakika içerisinde sınıfımızın her yerini, bütün oyuncakları, materyalleri yerine yerleştirecek seviyeye geldiler. Beslenme saatinde kendi yiyeceklerini çıkartıp yiyebiliyorlar."

"Ağabeyini de ev işleri yapması konusunda uyarıyor"

Öğrenci velisi Merve Karlıdağ ise önceden yalnızca televizyon izleyip oyun oynayan kızının eğitimle ev işlerine yardım etmeye başladığını, yemek masası kurarken ya da temizlik yaparken kendisine destek olduğunu belirtti.

Veli Tuğba Özcan da kızının henüz 5 yaşında olmasına rağmen bulaşıkları makineye dizebildiğini, kendi eşyalarını toplayabildiğini anlattı.

Fatma Eker ise eğitim sayesinde çocuğundaki en büyük değişimin paylaşmayı öğrenmeleriyle başladığını vurgulayarak, "Çocuğum evde sofrayı kaldırıyor, çiçeklere bakıyor. Ayrıca ağabeyini de ev işleri yapması konusunda uyarıyor. Çocuğumla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.