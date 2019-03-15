Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102892
ALTIN
229.063
DOLAR
5.4619
STERLİN
7.2523
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Üniversiteler Arası Kurul tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Üniversiteler Arası Kurul tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
15 Mart 2019 Cuma 11:58
1 Okunma
Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÜAK tarafından adayların doçentlik başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Buna göre, doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak.

Adaylar, başvuru yapmak için DB​​​S'ye giriş işlemlerini "https://dbs.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirecek.

Mart dönemi başvuruları internet ortamında yapılacak

ÜAK, 2019 mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak. Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart mesai saati bitiminde sona erecek 2019 mart dönemi doçentlik başvuruları DBS üzerinden alınacak.

Adayların, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, varsa denklikleri ve lisans üstü tezleri YÖK ve ÜAK veri tabanlarından, yabancı dil belgeleri ÖSYM veri tabanından, ULAKBİM ve SCI/SSCI ve AHCI tarafından taranan makaleleri de ilgili kurumların veri tabanlarından alınarak DBS'ye aktarılacak.

ÜAK tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınması hizmeti sayesinde başvuru süreçleri hızlanacak ve işlemlerin tamamlanma süreci kısalacak.

Son Güncelleme: 15.03.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası KurulYÖKÜAKE-DevletDoçentlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz
MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek
MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim