Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93507
ALTIN
244.043
DOLAR
5.9659
STERLİN
7.7816
EURO
6.6624
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna...
Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül
Nuh Tepesi filmine New York'ta...
Futbolun süperleri belli oldu
Futbolun süperleri belli oldu
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugünBüyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı...
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik...

Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının en iyi okulu seçti.

Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının en iyi okulu seçti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 09:38
Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının en iyi okulu seçti.

AA muhabirinin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cibuti Eğitim Bakanlığı,Maarif Okuluna başarı sertifikasını takdim etmek için başkent Cibuti’de tören düzenledi. 

Cibuti Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli ve Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, başarı sertifikasını Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud’un elinden aldı.

Mahmud, burada yaptığı konuşmada, Cibuti Maarif Okulunun 21. yüzyıl eğitim modeli ve teknik altyapısının yanı sıra donanımlı yöneticileriyle Cibuti'de kısa sürede dünya standartlarında eğitim vermeye başladığını söyledi.

Cibuti Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli, okulun Fransızca, Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde eğitim ve öğretim programı uygulamasının yanı sıra sportif ve sanatsal etkinliklere de büyük önem verdiğini dile getirdi.

Güneyli, "Anaokulu düzeyinden itibaren araştırma ve proje temelli kaliteli bir eğitim anlayışı sunuyoruz. Ayrıca, velilerin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz için okul içerisindeki tüm faaliyetlere onları da dahil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni okullar inşa edilecek

Büyükelçi Şahinkaya ise TMV’nin kısa sürede tüm dünyada üstlendiği eğitim seferberliğine dikkati çekerek, okul müdürü ve ekibini gayretleri ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Şahinkaya ayrıca, Cibuti hükümeti tarafından TMV’ye hibe edilmiş 30 bin metrekare arazide yeni okul binalarının inşa edilmesiyle Cibuti’de faydalı bir yatırımın tamamlanacağını söyledi.

Ülkede 2018 yılının başında eğitim ve öğretime başlayan TMV, anaokulu düzeyinde yürüttüğü programına gelecek sene bir de ilkokul ekleyecek. Vakıf, hükümetin hibe ettiği 30 bin metrekarelik araziye ise anaokulundan liseye kadar tüm branşlarda eğitim verecek modern bir kompleks inşa edecek.

Anahtar Kelimeler:
MaarifOkulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB yabancı dil eğitimini masaya yatırıyor
MEB yabancı dil eğitimini masaya yatırıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır
'Siber tehditlerle mücadele timi' çocukları bilgilendiriyor
'Siber tehditlerle mücadele timi' çocukları bilgilendiriyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim