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Büyük eğitim araştırması 'TIMSS' Türkiye'de tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin de üyesi olduğu IEA tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS 2019'un ülkedeki uygulamasının tamamlandığını bildirdi.

Büyük eğitim araştırması 'TIMSS' Türkiye'de tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin de üyesi olduğu IEA tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS 2019'un ülkedeki uygulamasının tamamlandığını bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:10
Büyük eğitim araştırması 'TIMSS' Türkiye'de tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 60 ildeki 217 okul ve 434 şubede 11 bin 400 öğrencinin katılımıyla 27 Mart-11 Nisan 2019'da gerçekleştirildiğini belirtti. 

İlk kez bu yıl elektronik ortamda uygulandı

TIMSS 2019 araştırmasının sorunsuz sona erdiğini dile getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Uygulamanın hazırlık aşaması Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından başarılı şekilde yürütüldü. TIMSS 2019 uygulamasının ilk kez elektronik ortamda uygulanmasından dolayı bu çalışmalar daha fazla önem arz ediyordu. Bu hazırlıklar kapsamında örneklemde yer alan illerde görevli il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve branş öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

TIMSS 2019 uygulamasında Bakanlığımızda görevli 64 personel, ayrıca uygulamanın yapıldığı illerimizde ölçme değerlendirme merkezlerinde görevli 70 personel test uygulayıcısı olarak görev aldı."

"Uluslararası rapor ve sonuçlar Kasım 2020'de kamuoyuyla paylaşılacak"

Selçuk, katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçların, Kasım 2020'de IEA tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ziya Selçuk, sürece büyük emek veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

TIMSS izleme araştırması, IEA tarafından, öğrencilerin fen ve matematik alanlarında okulda kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amacıyla 4 yılda bir yapılıyor.

Öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performanslarının ölçüldüğü araştırmada, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve anketler kullanılıyor.

TIMSS ilk defa 1995'ten itibaren uygulanmaya başlandı ve her araştırmaya 50'den fazla ülke katıldı. TIMSS araştırmasına Türkiye bugüne kadar 1999 ve 2007 yıllarında sadece 8. sınıflar düzeyinde, 2011 ve 2015'te ise hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
TIMSS
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