Bir milyon öğrencinin hayal dünyası Z-Kütüphane ile zenginleşti

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarının sağlanması amacıyla ilk kez 2014'te hayata geçirilen Z-Kütüphanelerin sayısı ve etkinliği her geçen gün artıyor.

Öykü atölyesi, kitap tasarlama, tiyatro ve şiir etkinlikleri, yazarlarla buluşma, imza günleri gibi sosyal etkinlik çalışmalarıyla bir kütüphaneden fazlası olan Z-Kütüphanelerde öğrencilere hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirme imkanı sunuluyor.

Öğrenciler, yaşlarına uygun renkli bir ortamda, okurken eğlenmenin ve özgürce hareket edebilecekleri ortamlarda kitaplarla buluşmanın keyfini yaşıyor.

Yaklaşık 1 milyon öğrenci yararlanıyor

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelinde MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde oluşturulmuş 1447 Z-Kütüphane bulunuyor.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığı Z-Kütüphanelere Bakanlıkça temin edilen eser sayısı ise 1,5 milyonu aştı.

MEB ayrıca okullarda, Z-Kütüphanelerden sorumlu edebiyat, Türkçe ve sınıf öğretmenlerine "Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane" hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyor.

47 binden fazla eser kataloglandı

Öte yandan, Bakanlık tarafından Z-Kütüphanelerin tek bir platform üzerinden hem bütünleşik hem de bağımsız olarak yönetilebilmesine imkan sağlayan "Z-Kütüphane Otomasyon Sistemi" hayata geçirildi.

Kayıtlı 1447 okulun bulunduğu sistemde şu ana kadar 47 bin 799 eser kataloglandı.

Z-Kütüphanelerin etkileri incelendi

Okullara yeni Z-Kütüphane kazandırma çalışmalarını devam ettiren Bakanlık, bu kütüphanelerin çocuklar üzerindeki yansımalarını saptamak amacıyla "Z-Kütüphane Etki Analizi" çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan araştırma sonucunda, bu kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığı, öğrencilerin de bu kütüphanelerde geçirdikleri zamanı artırdığı belirlendi.

Bakanlık, aynı zamanda Türkiye genelindeki kütüphanelerin öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılması yönünde çalışmalar yürütmeyi planlıyor.